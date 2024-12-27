Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Маск заявил о необходимости большего числа беспилотников для США
Маск заявил о необходимости для США большего количества беспилотников и гиперзвуковых ракет
Американский предприниматель Илон Маск отметил, что США должны обладать большим количеством беспилотников и гиперзвуковых ракет для участия в будущих войнах.
Маск считает, что для успешного участия в будущих военных конфликтах Соединенные Штаты нуждаются в большом количестве беспилотников дальнего действия и гиперзвуковых ракет. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Маск подчеркнул, что в условиях войны беспилотников техника с пилотами будет быстро выведена из строя.
«Америке нужно большое количество беспилотников дальнего действия (воздушных, надводных и подводных) и гиперзвуковых ракет. Все, что пилотируется людьми, очень быстро погибнет в войне беспилотников», – отметил Маск.
Предприниматель уже высказывал подобные взгляды ранее. В мае он заявил, что в будущих войнах должны участвовать лишь беспилотники, а страны с наилучшими беспилотниками будут становиться победителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны. Кроме того возмутился значительными расходами США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.