Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с осуждением в адрес норвежского судна, отказавшегося принять российских моряков с тонущего Ursa Major в Средиземном море.
В своем Telegram-канале он указал, что такие действия нельзя прощать, и подчеркнул важность международной солидарности в подобных ситуациях.
По словам Медведева, это происшествие напоминает о сложных отношениях между Россией и Европой, которые обострились в последние годы. Он отметил, что современные европейские страны нередко демонстрируют агрессивную политику по отношению к России, что находит отражение и в подобных инцидентах.
Кроме того, Медведев провел исторические параллели, вспомнив высказывание американской коллеги о необходимости «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию» в контексте событий в Ираке. Он считает, что эта фраза актуальна и сегодня, в условиях текущей гибридной войны, и Россия должна соответствующим образом реагировать на действия западных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.
Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.