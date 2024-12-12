Эксперты: Рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы

Эксперты объяснили необходимость повышения штрафов за нарушение ПДД

Tекст: Андрей Резчиков

«Основная санкция в отношении нарушителей правил дорожного движения (ПДД) – это профилактика правонарушений. Такая профилактика возможна тогда, когда существует неотвратимость наказания. Но как показывает статистика, профилактическая функция сегодня снизилась, общее количество нарушений ПДД имеет тенденцию к росту», – отметил Валерий Солдунов, председатель общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», член Общественной палаты (ОП) России.

«Штрафы за нарушение ПДД не менялись 11 лет. С 2018 года количество выписываемых постановлений о назначении штрафов увеличилось на 80%. Это очень большой показатель, – продолжил собеседник. – При этом многие правонарушения несут угрозу безопасности людей». К тому же, по его словам, по сравнению со шкалами штрафов за нарушение ПДД в разных странах «российская – одна из самых гуманных».

Самой важной поправкой Солдунов назвал увеличение штрафа за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение.

«За последние годы произошел ряд инцидентов с пьяными водителями, в результате которых пострадали люди. Поэтому профилактику подобных правонарушений нужно проводить дальше. К нетрезвому за рулем нужно относиться как к преступнику. А когда речь идет о повтором нарушении, то оно, как минимум, должно влечь за собой тюремный срок», – считает член ОП.

«Конечно, любое повышение цен, тарифов или штрафов неприятно, но нужно понимать, что увеличение штрафов проводится дифференцированно и нацелено в основном на злостных нарушителей», – отмечает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член Общественной палаты России.

Собеседник добавил, что штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличится на 500 рублей, но сохранится возможность его оплаты со скидкой. «Если водитель совершает злостные нарушения, выезжает на встречную полосу движения, садится за руль в нетрезвом состоянии, то такие штрафы увеличиваются значительно. Надо понимать, что безопасность граждан и жизнь человека важнее. Поэтому необходимо принудить нерадивых водителей выполнять правила дорожного движения», – сказал спикер.

Эксперт отметил также «бодрое» развитие цифровой системы контроля ПДД. «В Москве эта система работает гораздо лучше, чем в некоторых регионах, потому что в столице установлено больше видеокамер, отслеживающих нарушения ПДД. Эта система отлично работает как превентивная функция», – подчеркнул Волков.

По его словам, некоторые водители склонны не соблюдать правила дорожного движения на участках дорог, где не происходит фиксации нарушений. Кроме того, есть водители, которые «вовсе не снижают скорость перед камерой» и не оплачивают штрафы.

В четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. В частности, возрастут штрафы за превышение скорости. В настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей. Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тыс. рублей.

Поправками также устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней).

Штраф за выезд на встречку вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречную полосу составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.