Госдума одобрила снижение скидки на штрафы ПДД до 25%

Tекст: Алексей Дегтярев

Размер скидки на штрафы снижается с 50% до 25%, при этом срок, в течение которого можно воспользоваться этой скидкой, увеличивается с 20 до 30 дней, передает ТАСС.

Поправка была принята во втором чтении в рамках законопроекта, включающего также введение штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Другие изменения касаются увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения по полосам для маршрутных транспортных средств. Штрафы за эти нарушения увеличатся до 2,25 тыс. рублей, в Москве и Петербурге – до 4,5 тыс. рублей. Также возросли штрафы за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам с особыми сигналами, и теперь они составят от 4,5 до 7,5 тыс. рублей.

Кроме того, штраф за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки увеличится с 500 рублей до 750 рублей, а за поворот налево или разворот, нарушающий знаки, – до 2,25 тыс. рублей. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением штраф теперь составит 7,5 тыс. рублей.

Ранее комитет Госдумы поддержал инициативу об ужесточении ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости на 20–40 км/ч.