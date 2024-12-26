Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в 36,47 рубля на акцию

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», акционеры «Роснефти» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля на акцию. Это решение было принято на основе консолидированной прибыли компании по МСФО, которая составила 773 млрд рублей, что на 26,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.



Выплата будет осуществляться из прибыли за первые шесть месяцев, хотя формально «Роснефть» выплачивает дивиденды по результатам девяти месяцев. Дата, на которую будут определяться акционеры, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 10 января 2025 года.

Основной акционер компании – государство, через «Роснефтегаз» владеющее 40,4% акций. Среди других акционеров находится британская BP, владеющая 19,75% акций, и катарский фонд QIA с долей в 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерние структуры «Роснефти» также владеют акциями компании.

На фоне этой новости, по итогам 6 месяцев 2023 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. Это показывает стабильную финансовую политику компании, основанную на высоких результатах деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями на фоне указа о специальных экономических мерах, хотя детали этих сделок останутся закрытыми из-за недружественного экономического окружения.