  • Новость часаСША заблокировали перевод российского взноса в МККК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Лукашенко назвал количество комплексов «Орешник» для размещения в Белоруссии
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    ЕС решил ввести санкции против теневого флота России
    Путин высказался о будущем применении «Орешника»
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества
    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау
    Директор ВОЗ оказался в аэропорту Саны во время удара Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 22:21 • Новости дня

    Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды на уровне 36,47 рубля

    Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в 36,47 рубля на акцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля на акцию, что составит 50% от консолидированной прибыли компании.

    Как передает РИА «Новости», акционеры «Роснефти» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля на акцию. Это решение было принято на основе консолидированной прибыли компании по МСФО, которая составила 773 млрд рублей, что на 26,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

    Выплата будет осуществляться из прибыли за первые шесть месяцев, хотя формально «Роснефть» выплачивает дивиденды по результатам девяти месяцев. Дата, на которую будут определяться акционеры, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 10 января 2025 года.

    Основной акционер компании – государство, через «Роснефтегаз» владеющее 40,4% акций. Среди других акционеров находится британская BP, владеющая 19,75% акций, и катарский фонд QIA с долей в 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерние структуры «Роснефти» также владеют акциями компании.

    На фоне этой новости, по итогам 6 месяцев 2023 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. Это показывает стабильную финансовую политику компании, основанную на высоких результатах деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями на фоне указа о специальных экономических мерах, хотя детали этих сделок останутся закрытыми из-за недружественного экономического окружения.

    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Коментарии (21)
    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

    Коментарии (31)
    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета, проходившем в окрестностях Санкт-Петербурга.

    В Telegram-канале «Пул Первого» опубликован фоторяд, на котором находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС.

    «Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» – отмечено в публикации.

    Саммит проходит в Ледовом дворце, расположенном на Карельском перешейке в часе езды от Петербурга. Лукашенко прибыл в город 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

    Напомним, российский лидер выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей. В Кремле отметили, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

    Коментарии (15)
    26 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

    Tекст: Александра Юдина

    Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.

    По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

    В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

    «Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

    ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на работу введены в аэропортах Москвы и Калуги для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Пресс-служба Росавиации объявила о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги, передает ТАСС. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

    В сообщении добавляется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях введенных ограничений.

    В субботу Росавиация вводила ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов, в этот же день вводились ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Накануне временные ограничения вводились на работу аэропорта Казань.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.

    Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Лавров призвал Украину провести президентские выборы

    Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы легитимным остался президент, а пока легитимность есть только у Верховной рады.

    Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

    Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

    10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

    Коментарии (13)
    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Коментарии (21)
    26 декабря 2024, 01:19 • Новости дня
    Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борту сухогруза Ursa Major

    Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

    Tекст: Денис Тельманов

    Критические повреждения сухогруза Ursa Major в Средиземном море могла быть вызваны взрывами магнитных мин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила о гибели судна в результате террористической атаки.

    На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

    «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

    Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

    Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

    Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 02:37 • Новости дня
    Депутаты предложили запретить поступление в вуз после колледжей без ЕГЭ

    В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме рассматривают поправки к закону, которые запретят выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ, если специальности не совпадают.

    Как сообщает «Коммерсантъ», межфракционная группа депутатов Госдумы предложила поправки к закону «Об образовании», которые ужесточают требования для поступления выпускников колледжей в вузы. Поправки разрешают сдавать внутренние экзамены только тем, кто учился в колледже по специальности, совпадающей с выбранной в вузе.

    В настоящее время выпускники колледжей могут поступать в вузы без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены. Однако некоторые вузы принимают только результаты ЕГЭ или проводят внутренние испытания только для определенных направлений. Александр Мажуга, один из авторов инициативы, считает, что поправки повысят качество образования и мотивацию абитуриентов.

    Первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин поддерживает инициативу и объясняет, что в МГТУ выпускники колледжей уже сдают ЕГЭ. Падалкин отметил, что слабые вузы могут снижать требования на внутренние экзамены, что приводит к различиям в уровне знаний студентов. В МФТИ сообщили, что не планируют изменять существующие правила поступления через ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год с началом основного периода 23 мая и пересдачей 3 и 4 июля. Советник президента и председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что введение ЕГЭ в России серьезно навредило системе образования, и это негативное влияние будет ощущаться еще 20 лет.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Главврача Балашихинской больницы арестовали за взяточничество

    Михаила Антипова задержали за получение взяток от сотрудников больницы

    Tекст: Денис Тельманов

    Главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, что может привести к 15 годам заключения и штрафу.

    Силовики задержали Михаила Антипова, главврача Балашихинской больницы и депутата городского Совета депутатов Балашихи, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

    По словам источника в правоохранительных органах, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. В результате этого ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и значительный штраф.

    Отметим, что ранее в России неоднократно возникали случаи, когда медицинские работники привлекались к уголовной ответственности за коррупционные действия. В настоящее время продолжается расследование, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения для Антипова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления, что подтвердили правоохранительные органы.

    Полковника полиции Александра Басова признали виновным в коррупции и получении взятки, после чего у него конфисковали недвижимость и автомобили на сумму более 206 млн рублей.

    Руководителя «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали в связи с подозрением на злоупотребление должностными полномочиями при строительстве укреплений в регионе.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Украинские агенты пытались устроить теракт на вручении грамоты

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве предотвращена попытка теракта с вручением заминированной грамоты в рамке главе проекта «Архангел», сообщил куратор проекта Виталий Романов.

    Сотрудники спецслужб России выявили намерения украинских агентов вручить главе проекта «Архангел» заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой, передает ТАСС.

    Это событие произошло 22 декабря и находилось под контролем российских спецслужб.

    «Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны на месте», – заявил Романов.

    Всероссийский проект «Архангел», основанный в 2022 году, занимается обучением военнослужащих управлению дронами и разработкой беспилотников с использованием современных технологий.

    Проект был создан группой энтузиастов вскоре после начала СВО и нацелен на поддержку российских военных. Попытка теракта была направлена против главы этого проекта, что подчеркивает значимость его деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы. Накануне ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, предотвратив теракт, который планировался спецслужбами Украины против руководителя оборонного предприятия.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути»

    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

    Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к консультациям, если они затрагивают основные причины конфликта и соответствуют принципам, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне текущего года, передает ТАСС.

    Министр отметил, что российская сторона не выдвигает предварительных условий для начала таких переговоров, однако требует выполнения ранее достигнутых договоренностей. Лавров указал, что заявления о якобы существующих предварительных условиях являются неверными интерпретациями.

    Лавров также упомянул, что западные партнеры России лгали, когда утверждали, что НАТО не будет расширяться на восток, и игнорировали Устав ООН, в котором говорится не только о территориальной целостности, но и о равноправии и самоопределении народов.

    В четверг Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей. Кроме того, Лавров накануне обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными.

    Коментарии (7)
    26 декабря 2024, 06:36 • Новости дня
    Во Владимирской области мужчина поджег автомобиль у военкомата

    Мужчина протаранил забор, врезался в здание и поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Гусь-Хрустальном мужчина, обманутый украинскими мошенниками, протаранил автомобилем ворота военкомата и поджег транспортное средство.

    Как сообщает РИА «Новости», в Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, устроил инцидент у здания военного комиссариата. Он протаранил забор, врезался в двери главного входа и поджег автомобиль.

    Глава города Алексей Соколов в своем Telegram-канале рассказал о происшествии: «Сегодня вечером в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль».

    На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые быстро ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте работают спецслужбы, выясняя все обстоятельства инцидента и его мотивы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за десять дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России было совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники.

    В Волгограде неизвестный запустил, предположительно, залповый салют в отделении банка, при этом никто не пострадал.

    Пенсионер в центре Москвы бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью, следуя указаниям телефонных мошенников.

    Коментарии (5)
    Главное
    Путин выразил готовность России поставлять газ в ЕС через Польшу
    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива нефтепродуктов в Черном море
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина грабит своих ближайших союзников

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............