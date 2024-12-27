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    У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию
    27 декабря 2024, 09:00 Мнение

    У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Менее месяца осталось до момента инаугурации нового президента США Дональда Трампа – и начала реализации его радикальных (с точки зрения американского внешнеполитического истеблишмента) идей. Одной из которых является прекращение войны на Украине и стабилизация отношений с Россией.

    Да, в прессу регулярно сливаются так называемые мирные планы Трампа, смысл которых состоит в заморозке конфликта, продолжении оккупации российских территорий, включении Украины в НАТО или же сохранении теснейшего уровня сотрудничества между альянсом и киевским режимом. То есть, проще говоря, условиях, которые ни при каких обстоятельствах не будут приняты российской стороной – о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. Однако зная прагматизм американского лидера, его глубочайшее презрение к Владимиру Зеленскому, отсутствие особого интереса к Украине (проекту Байдена) и желание как можно быстрее сконцентрировать внимание на Ближнем Востоке, что-то подсказывает, что переговоры с Россией будут вестись на совершенно других условиях. Близких к тем, которые предлагал Владимир Путин – остановка войны, возвращение России ее исконных территорий, демилитаризация и денацификация того, что останется от Украины.

    Это понимают не только эксперты, но и политики. В том числе те, для кого подобное замирение с Россией смерти подобно. В частности, глава киевского режима Владимир Зеленский – понимающий, что мир будет заключаться за счет украинских интересов и его лично (Владимир Путин не раз подчеркивал, что для подписания соглашения нужен легитимный кто-то, с кем его можно подписывать).

    Это понимают и русофобские лидеры постсоветского пространства, уверенные, что после завершения конфликта на Украине Москва будет наводить порядок в своем подбрюшье.

    И руководство Еврокомиссии, которое втянуло всю Европу в эту войну, потратило на нее сотни миллиардов евро и положило на алтарь национальные экономики ряда стран – членов ЕС.

    Руководство ряда стран – членов ЕС, которые (в отличие от Еврокомиссии) избираются на национальном уровне и несут ответственность перед своими избирателями за все жертвы, принесенные ради бессмысленной и проигрышной войны. А также понимающее, что Трамп (никогда не отличавшийся стремлением учитывать интересы своих союзников) может решать с Путиным вопросы европейской безопасности без их участия.

    Поэтому им необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие действия и/или провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации, усложняя процесс урегулирования с Соединенными Штатами. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость. И которые потом убедят своего шефа в том, что Россию было бы неплохо дальше продавливать.

    Создавать такое при Трампе они не могут – действующий президент США воспримет это как вызов. И на примере главы канадского правительства Джастина Трюдо Дональд Трамп четко показывает, как он будет относиться к тем, кто бросает ему вызов. Поэтому саботировать необходимо сейчас – до того момента, как Трамп пришел к власти.

    И у них есть несколько вариантов.

    Во-первых, работать через действующую администрацию Джозефа Байдена. Там тоже достаточно людей, которые поставили свои карьеры на противостояние и победу над Россией, поэтому они жизненно заинтересованы в срыве любых мирных инициатив Дональда Трампа. И у этой администрации есть полномочия для того, чтобы максимально эскалировать конфликт.

    Например, через поставки Украине дополнительного пакета вооружений. В том числе включающего какие-то новые оружейные системы – которые не изменят ход войны, но могут нанести болезненные удары по российским городам. Кроме того, действующая администрация может принять какие-то новые антироссийские санкции.

    Во-вторых, вариант действовать через киевский режим. Запускать через него западные ракеты и активизировать все украинские ячейки, чтобы организовать в России серии резонансных терактов. Тех, которые Москва не сможет игнорировать и на которые будет отвечать. В том числе ударами по центрам принятия решений на Украине.

    В-третьих, работать через Молдавию. Российская Служба внешней разведки уже заявила о том, что кишиневское руководство рассматривает вариант размораживания конфликта в Приднестровье – проще говоря, вторжения на территорию самопровозглашенной республики, где живет более сотни тысяч граждан Российской Федерации. Главу Молдавии Майю Санду (не испытывающую теплых чувств к Москве) нужно просто подтолкнуть – например, с помощью европейских субсидий, западных гарантий безопасности и украинского позволения экспортировать в Молдавию газ через свою территорию.

    В-четвертых, совершать теракты самостоятельно. На днях в Средиземном море уже был подорван российский сухогруз Министерства обороны – и в ведомстве говорят, что это был теракт. Вряд ли он был снова совершен украинским водолазом Владимиром Ж. (на которого повесили теракт против Северных потоков) – скорее здесь действовали западные разведки.

    Наконец – если все вышеперечисленное не сработает – перейти от разговоров к практическим действиям по размещению западного военного контингента на Украине. В том числе на территориях Российской Федерации, оккупированных киевским режимом. Уж это действие Москва точно не оставит без внимания.

    Правда, тут есть одна тонкость – нужно найти страну, которая первой разместит войска. Лидера, который отправит туда свою армию, прекрасно понимая, что после российского удара по его подразделениям никакое НАТО за него не вступится. Проще говоря, сакральную жертву.

    И пока что этой жертвы нет. Даже самые ярые русофобские ястребы из числа прибалтийских тигрят на эту роль не соглашаются.

    Вот и ищут.

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