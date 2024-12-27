Участники конкурса «Это у нас семейное» приняли участие в церемонии подведения итогов Года семьи

Tекст: Дарья Григоренко

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония подведения итогов Года семьи. Мероприятие собрало многодетные семьи, трудовые династии и победителей конкурса «Это у нас семейное». Проекты, реализованные за этот год, были направлены на поддержку материнства, отцовства и детства, а также на укрепление престижа многодетной семьи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Церемония началась с приветственного адреса Владимира Путина, который зачитала заместитель председателя правительства, председатель Организационного комитета по проведению Года семьи Татьяна Голикова.

«Сегодня национальный центр «Россия» радушно встречает участников форума – многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны; тех, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение. Именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – говорится в приветствии.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил символичность того, что Год семьи начался и завершается на территории крупнейших выставок.

«Российские семьи – предмет настоящей гордости всей нашей страны. Помните, как наш Президент сказал, что большая семья, в которой растет много детей, это и есть образ будущего России. Вы – этот образ будущего. Огромное вам спасибо за вдохновение, которое вы даете своим личным примером», – сказал Кириенко.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин напомнил, что в Год семьи с успехом прошел первый сезон конкурса «Это у нас семейное», который объединил почти 600 тыс. человек.

Семьи, такие как Богомоловы, Журавлевы из Тверской области, Сергиенко из Донецкой народной республики и финалисты конкурса Головченко, Лодочкины, Савченко из Подмосковья, выразили благодарность за участие в конкурсе и поделились впечатлениями от полученных призов. Победители получили возможность путешествовать по России и улучшать жилищные условия с помощью сертификатов на 5 млн рублей.