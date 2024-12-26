Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».7 комментариев
Дроны ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области
ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области, повреждена ЛЭП
Линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, шесть сел остались без электричества.
Линия электропередачи была повреждена в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области, сообщает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что атака была совершена с использованием беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, повредив электросеть.
Жители шести населенных пунктов, включая Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенных Безымено и Новостроевка-Вторая, временно остались без электричества. Гладков отметил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ.
В результате происшествия никто не пострадал, но местные власти готовы принять меры для обеспечения безопасности и восстановления инфраструктуры в пострадавших районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения. За минувшую ночь российские ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над различными регионами, включая Белгородскую и Воронежскую области. В результате атаки дронов ВСУ на автомобили в селе Борки Белгородской области один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.