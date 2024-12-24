Мужчина пострадал при атаке дронов в Белгородской области

Гладков сообщил о ранении мужчины при атаке дронов на автомобили в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Гладкова, украинские дроны атаковали два автомобиля. Один из водителей получил осколочные ранения лица, предплечий и ног.

«Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Второй автомобиль сгорел, пострадавших нет», – говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, еще один беспилотник ударил по селу Борисовка Волоконовского района, в результате чего был поврежден газопровод.

Ранее в результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор.