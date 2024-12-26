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Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в крушении самолета
В авиакатастрофе близ казахстанского Актау погибли 25 граждан Азербайджана, среди которых три члена экипажа, сообщает Минздрав Азербайджана.
Согласно данным ведомства, среди погибших числятся 22 пассажира и три члена экипажа, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что продолжаются работы по идентификации останков некоторых жертв.
Трагедия произошла 25 декабря, когда самолет Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. На борту находились 69 человек, из которых 38 погибли, в том числе семь россиян. Российский самолет МЧС эвакуировал девять пострадавших, включая одного ребенка.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в Кремле призвали дождаться завершения следствия по факту катастрофы под Актау.