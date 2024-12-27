Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Доля доллара в мировых резервах упала до минимума с 1995 года
Доля доллара в мировых международных резервах обновила исторический минимум
Доля американского доллара в мировых валютных резервах снизилась до 57,4%, что является минимальным показателем с 1995 года.
Доля доллара в мировых валютных резервах достигла исторического минимума, сообщает РИА «Новости<»/a>. По данным Международного валютного фонда, в третьем квартале доля американской валюты снизилась на 0,85 процентного пункта, составив 57,4%. Это самый низкий уровень с 1995 года.
Одновременно с долларом снижение продемонстрировал только швейцарский франк, доля которого уменьшилась до 0,17% – минимального значения с конца 2021 года. На фоне этого евро укрепил свои позиции, увеличив свою долю в резервах до 20,02% с предыдущих 19,75%. Также наблюдается рост доли валют, не относимых к резервным, до 4,46%.
Иена также продемонстрировала рост, увеличив свою долю до 5,82%, что является максимальным значением с конца марта 2021 года. Китайский юань, который девять кварталов подряд показывал снижение, немного улучшил свои позиции, поднявшись до 2,17%.
Другие резервные валюты, такие как фунт стерлингов, австралийский и канадский доллар, также отметили незначительное увеличение своих долей.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что финансовые активы США значительно превышают стоимость их реальной экономики и предложил золото как конкурента доллару.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия нашла валюту, которую никто не запретит.
Меужд тем национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, что стало историческим максимумом для национальной валюты.