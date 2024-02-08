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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    28 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале 20 века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    8 февраля 2024, 08:59 • Новости дня

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны.

    В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.

    На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.

    Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.

    Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

    Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    5 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

    Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева уехала из России ради своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов), а не из-за счетов за рубежом, заявил заслуженный артист РСФСР Стас Садальский.

    Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».

    «Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.

    По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».

    Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    5 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Сальдо: Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что взятый в плен польский наемник решил присоединиться к России, чтобы освободить Украину от нацизма.

    Сальдо напомнил, что поляк осознал «на собственной шкуре подлость украинских нацистов», когда они бросили его раненым в бою в Крынках, передает RT.

    Он добавил, что пленный поляк решил вместе с ВС России освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма.

    Губернатор добавил, что польский наемник призвал всех жителей Польши выступить против политики действующих властей, которые закрывают глава на преступления бандеровцев и их последователей.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии.

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    5 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

    Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Зеленского являются чрезвычайно важным сигналом. Они свидетельствуют о кризисе легитимности, кризисе доверия и кризисе понимания в украинской власти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Чеснаков. Ранее Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

    «Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

    Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

    Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

    «С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

    Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

    Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

    Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.

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    6 февраля 2024, 14:11 • Новости дня
    Австрийский полковник рассказал о продвижении ВС России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому каналу NTV.

    По его словам, российские войска продвигаются вперед на девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска и Авдеевки, передает ТАСС. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.

    Ранее ВС России уничтожили САУ Krab и М-777 на Купянском направлении.

    Коментарии (11)
    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

    Коментарии (12)
    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2024, 01:57 • Новости дня
    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины

    Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску

    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76; кроме того, США причастны к удару ВСУ по Лисичанску, так как Киев согласует цели для HIMARS с американцами, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».

    Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».

    Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.

    Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».

    Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».

    По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».

    Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.

    Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.

    Коментарии (19)
    7 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского

    Источники в СБУ подтвердили причастность украинской спецслужбы к убийствам Кивы и Татарского

    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и российского военкора Владлена Татарского, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

    Также источники в СБУ подтвердили украинским СМИ причастность спецслужбы к убийствам бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и «других» лиц, которых Киев считает «предателями и врагами Украины», передает РИА «Новости».

    В СБУ сказали, что «спецоперации», осуществляемые с целью убийства таких людей, сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Также сообщается, что СБУ продолжительное время «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против граждан, которых считает «предателями и коллаборантами».

    Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года, тогда пострадали еще десятки человек. Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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    Россиян освободили от монопольной банановой зависимости

    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

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    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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