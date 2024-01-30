Российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ

Зеленский назвал численность армии Украины

Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

Tекст: Ольга Никитина

Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.