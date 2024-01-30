Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ
ВКС России нанесли удар по опорному пункту украинской армии на Донецком направлении неуправляемыми авиационными ракетами, сообщило Минобороны.
Экипажи штурмовиков Су-25 провели ракетный удар по опорным пунктам и живой силе украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».
После применения ракет самолеты исполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели успешно поражены.
Несколько дней назад вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.