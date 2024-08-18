Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.13 комментариев
Украинского шпиона задержали в ЛНР
Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украи нским спецслужбам данных военного характера, сообщили в УФСБ России по ЛНР.
Как сообщили в ведомстве, было установлено, что житель ЛНР по собственной инициативе собирал и передавал украинским спецслужбам сведения военного характера, передает РИА «Новости». Там добавили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело статье «Шпионаж», ведется следствие.
Согласно видеозаписи допроса задержанного, он хотел вступить в ряды ВСУ и передавал данные через бот в Telegram.
Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР задержали женщину, которая передавала украинским властям координаты жилых кварталов, детских и спортивных объектов, а также военных объектов в Антраците.