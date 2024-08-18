Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.13 комментариев
Топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Система ПВО отразила атаку украинского БПЛА в Ростовской области. В результате падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, в Ростовской области ПВО отразили атаку БПЛА. Упавшие на территории промскладов в Пролетарске обломки стали причиной возгорания дизтоплива, передает ТАСС.
Голубев добавил, что пожарные ликвидируют возгорание, к месту ЧП приехал пожарный поезд.
Губернатор региона рассказал также, что тушение приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА. В результате нее пострадавших нет. Пожарные подразделения возобновили тушение.
Ранее сообщалось, что атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области.