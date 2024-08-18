  • Новость часаНа западе Ростовской области отразили атаку БПЛА самолетного типа
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    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    18 августа 2024, 01:51 • Новости дня

    На западе Ростовской области отразили атаку БПЛА самолетного типа

    Tекст: Ольга Иванова

    Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что атака была отражена около часа ночи, информация о последствиях на земле уточняется.

    Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.

    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

    Коментарии (52)
    17 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России серьезно рассматривает информацию о готовящейся провокации со стороны ВСУ, направленной на нанесение удара по Курской АЭС, следует из заявления ведомства.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на Курской АЭС, вызывают серьезную озабоченность.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – подчеркнуто в заявлении.

    Оборонное ведомство сообщает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и несут в себе угрозу глобальной катастрофы.

    «Россия расценивает такие планы как акт ядерного терроризма и оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер», – указано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Коментарии (32)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    17 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области

    Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных

    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области, потери противника за сутки составили до 300 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

    В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.

    Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

    Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

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    17 августа 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета ВСУ

    Минобороны: Российские военные уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета ВСУ

    Российские военные уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли массированный удар по военной инфраструктуре ВСУ, уничтожив за сутки фронтовой бомбардировщик Су-24, три вертолета, несколько зенитных ракетных комплексов и склады боеприпасов, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате точных ударов были уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, а также два транспортных вертолета Ми-8 и один многоцелевой Ми-17.

    Уничтожены несколько современных зенитных ракетных комплексов, включая американские HIMARS и Patriot, немецкий IRIS-T, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и скопления живой силы противника в 157-ми районах.

    Также подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады близ населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

    Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов, из них десять – вне зоны проведения СВО.

    Помимо прочего, силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24864 единицы специальной военной автомобильной техники.

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    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

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    17 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ
    Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На курском направлении в плен сдались еще двое украинских военных, об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Появились пленные, сегодня уже двое пленных», – передает ТАСС.

    Командир спецназа «Ахмат» добавил, что российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. Российские бойцы успешно уничтожают резервы противника.

    Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    17 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о большом количестве пленных ВСУ у Мартыновки в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ активнее всего сдаются в плен возле Мартыновки в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России взяли наибольшее количество пленных в Курской области близ населенного пункта Мартыновка, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, больше всего пленных ВСУ в Суджанском районе на Мартыновском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    До этого Алаудинов сообщил, что Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ.

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    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    17 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    «Ланцетом» уничтожена стрелявшая по Белгородской области самоходная установка ВСУ

    Российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Сумской области на границе с Россией самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской САУ опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Самоходная артиллерийская установка ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области, была обнаружена воздушной разведкой группировки войск «Север» в лесу возле госграницы в Сумской области. После обнаружения ее уничтожили «Ланцетом».

    Ранее в Сумской области была уничтожена немецкая пусковая установка ЗРК IRIS-T с личным составом украинских военных.

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    17 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Гросси собрался посетить Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Гросси готов приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС, решил оценить ситуацию и посетить атомную станцию, сообщили в агентстве.

    «Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», – приводит РИА «Новости» ответ МАГАТЭ на вопрос о приглашении главы Росатома Лихачева.

    Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается, в то же время, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся представители МАГАТЭ,  и везде, где возможна «ядерная авария».

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС, и пригласил его в Курчатов.

    В МИД России так же заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 09:56 • Новости дня
    ВСУ отступили от попыток высадки на левый берег Днепра

    Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ отступили от попыток высадки на левый берег Днепра

    ВСУ отступили от попыток высадки на левый берег Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские командование прекратило попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, противник перешел к тактике террора мирного населения, активно используя беспилотники, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ВСУ запускают дроны глубоко в тыл российских войск, сбрасывая взрывчатку на жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

    Напомним, в июле потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек.

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    17 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после субботнего удара беспилотника, оборудование и сотрудники станции не пострадали, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По данным МАГАТЭ, удар пришелся по дороге по периметру площадки станции, оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали, но повреждена дорога между главными воротами станции.

    Гросси отметил, что место падения дрона было недалеко от прудов-оросителей охлаждающей воды и в 100 м от линии электропередачи «Днепровская», передает РИА «Новости».

    Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается, слышны звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии рядом с ЗАЭС. Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты атомной станции.

    Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.

    До этого в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.

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    17 августа 2024, 10:51 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила украинский дрон «Баба-яга»

    Группировка «Запад» уничтожила украинский гексокоптер «Баба-яга»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении, сообщил командир группы с позывным «Контора».

    По его словам, расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС России уничтожил уже десятый дрон «Баба-яга», передает РИА «Новости».

    Крупные гексакоптеры, переоборудованные под боевые задачи, представляют собой серьезную угрозу, однако российские средства противовоздушной обороны эффективно нейтрализуют их.

    Ранее ВС России сбили «Бабу-ягу» в воздухе в Курской области.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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