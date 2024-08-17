ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России

Tекст: Алексей Дегтярев

При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.