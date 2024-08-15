Недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что немцы не просто закрывают глаза, а приветствуют героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма, а у себя в стране героизируют эсэсовцев и фашистов.2 комментария
Путин и Мирзиеев обсудили развитие отношений России и Узбекистана
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношений между странами, беседа состоялась по инициативе узбекистанской стороны.
В ходе беседы политики обсудили ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в разных областях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Стороны подтвердили настрой на последовательное укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства.
Также Путин и Мирзиеев обсудили актуальную международную и региональную повестку дня, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.
Предыдущий разговор президентов России и Узбекистана проходил в конце июля.