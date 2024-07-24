Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений
Кремль: Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
На сайте Кремля указано, что по итогам беседы лидеры стран подтвердили намерение в дальнейшем развивать российско-узбекистанские отношения.
Также известно, что Путин в ходе разговора поздравил коллегу с днем рождения.