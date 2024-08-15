Недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что немцы не просто закрывают глаза, а приветствуют героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма, а у себя в стране героизируют эсэсовцев и фашистов.2 комментария
Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами
Народный фронт благодаря сбору «Все для Победы!» закупил и привез бойцам на Курском приграничье системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры и FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, медикаменты.
«Террористическая атака ВСУ в первых числах августа потребовала переброски сюда дополнительных резервов. В регион прибывают новые подразделения, которые будут выбивать противника с наших земель. Уже закуплено и передано бойцам самое нужное оборудование – более 1 тыс. FPV-дронов и систем управления для них, тепловизионные прицелы и бинокли, средства РЭБ и детекторы дронов, обычные квадрокоптеры для разведки, шлемы и бронежилеты, наборы первой помощи и аптечки», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Текущая обстановка на фронте не позволяет собирать большие колонны и проводить массовые вручения. Поэтому техника выдается малыми партиями по мере поступления на склад.
«Находимся в блиндаже в Курской области, привезли парням помощь, которую собирали всей большой страной. Это дроны «Mavic», оснащенные приборами ночного видения, которые позволяют отслеживать перемещения противника в любое время суток, FPV-дроны, бронежилеты, приборы ночного видения и многое другое. Развозим по подразделениям», – отметил представитель Народного фронта Владислав Ступка.
«Все, что нам передали, для нас очень важно. Это позволит нам выполнять боевые задачи. Мы не дадим противнику пройти дальше», – заверил боец бригады морской пехоты с позывным «Шиш».