Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атак украинских беспилотников.

«Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и «порядок, основанный на правилах», – приводит РИА «Новости» слова Доткома.

Он назвал нападение на атомную электростанцию в Запорожской области безумием Зеленского.

В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет

Командующий бундесвера призвал готовиться к возможной через пять лет войне с Россией

@ REUTERS/Fabian Bimmer

Tекст: Дарья Григоренко

Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет, заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.