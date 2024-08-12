Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Ким Дотком раскритиковал Запад и НАТО после атаки Украины на ЗАЭС
Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, Евросоюз и НАТО, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он назвал нападение на атомную электростанцию в Запорожской области безумием Зеленского.
«Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и «порядок, основанный на правилах», – приводит РИА «Новости» слова Доткома.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атак украинских беспилотников.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.