Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации
МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.
Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».
Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.
Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.