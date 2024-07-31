Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину
МИД Китая не может подтвердить ответный визит министра иностранных дел страны Ван И на Украину, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
При этом он подчеркнул, что Пекин готов взаимодействовать с Киевом, передает ТАСС.
Напомним, в ходе своего визита в Китай Кулеба заявил китайскому коллеге Ван И, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий».