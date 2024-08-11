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МАГАТЭ опубликовало заявление в связи с атакой Украины на Запорожскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ проинформированы о «предположительной атаке дрона» на Запорожскую АЭС, сообщило агентство.
В опубликованном заявлении МАГАТЭ говорится, что его специалисты «увидели густой темный дым, исходящий из северной части ЗАЭС». Этому предшествовало несколько взрывов. «ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось», – приводит ТАСС текст заявления МАГАТЭ.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что «экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения станции позднее, когда это будет безопасно».
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.