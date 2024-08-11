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    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

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    11 августа 2024, 15:55 • Новости дня

    Охлобыстин поддержал идею продолжать выплаты за сбитую иностранную военную технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что российских бойцов нужно продолжать поощрять за уничтожение иностранной военной техники, как это было сделано с ми танками Abrams.

    Отвечая на вопрос о возможном продолжении выплат, Охлобыстин заявил, что, если бы были деньги, он бы все вложил в поощрение сбившим F-16, потому что приятно понимать, что ты участвуешь в этом, передает РИА «Новости». По его словам, Abrams после выплат за уничтожение на фронт не гоняют, потому что охота началась.

    «У нас люди азартные и помимо общепринятых исполнений долга, есть еще и личные намерения. Людям азартно все это дело, интересно. Это нужно поощрять, это хорошо», – сказал Охлобыстин.

    Ранее Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение, они держат оборону

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
    @ Ercin Erturk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменили под Кременной одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных женским подразделением, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля, они находятся на первой линии и удерживают оборону. По его словам, эффективность «женских войск» очень низкая.

    Ранее российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин.

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    11 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.

    На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.

    «Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.

    Коментарии (7)
    11 августа 2024, 03:23 • Новости дня
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.

    Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».

    Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.

    Коментарии (11)
    10 августа 2024, 19:16 • Новости дня
    ВСУ оставили позиции у поселка Гродовка в ДНР

    ВСУ оставили позиции у поселка Гродовка в ДНР на Покровском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с позиций на окраине поселка Гродовка в Донецкой народной республике на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что ВСУ пытаются удержать оборону на этом участке фронта ударами FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что ВС России существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), которая является главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении.

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    10 августа 2024, 23:21 • Новости дня
    Украинский военный сдался в плен члену ДНД в деревне в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Член добровольной народной дружины Юрий Ведрашко рассказал, что в деревне Журавли Кореневского района, где он живет, к нему подошел и сдался в плен украинский военный.

    «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли, пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды», – приводит слова Ведрашко ТАСС.

    Мужчина рассказал Ведрашко, что является украинским военным. Бронетранспортер, в котором он находился, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. Военный спрятался в кустах, а утром вышел в деревню. Он заявил, что не желает воевать с русскими. Мужчина пожаловался, что на Украине у него отобрали документы, вручили военный билет и вынудили участвовать в боях.

    Ведрашко довез украинца до Льгова – «до поста, где военные стоят». «Подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться», – рассказал Ведрашко.

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, комментируя этот случай, заявил в Telegram, что «и на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя».

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Объектом атаки стали Судженский и Кореневский районы. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей введен режим контртеррористической операции

    Коментарии (9)
    11 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    @ Мэр Курска Игорь Куцак/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления в Курской области ракетной опасности временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО в Курске.

    Смирнов сообщил в Telegram, что «сбитая украинская ракета упала на жилой дом», начался пожар.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что также повреждено несколько машин. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», – сообщил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

    Коментарии (3)
    10 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В Ирландии предрекли разгром ВСУ после атаки на Курскую область

    Боуз: Атаки на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, она будет уничтожена, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, атака на Курскую область, это последний рывок для Украины, после которой украинская армия будет уничтожена, передает РИА «Новости».

    Боуз обвинил власти Украины в том, что они массово приносят в жертву большое количество граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона, а Запад подводит своих людей к мировой войне.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

    Коментарии (2)
    11 августа 2024, 11:40 • Новости дня
    Женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск

    Ганчев: Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, на Купянском направлении зафиксированы военнослужащие женского украинского батальона ударных дронов «Птахи Мадяра», передает ТАСС.

    Ганчев рассказал также, что украинский БПЛА уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он уточнил, что после того как водитель выбежал из трактора, беспилотник сначала летал за ним и через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

    Он добавил, что ударами по мирным жителям области ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

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    11 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком, сообщают информационные агентства.

    Как сообщил корреспондент РИА «Новости», объехавший слободу по окружной дороге, стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители подтвердили эту информацию.

    Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны.

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    11 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске пострадали 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что на месте «работают все оперативные службы», в том числе несколько бригад скорой помощи. Туда направились заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

    «К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Курске, начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, пожар ликвидирован.


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    10 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Гладков сообщил, что украинские боевики удерживали двух жителей села Пороз
    Гладков сообщил, что украинские боевики удерживали двух жителей села Пороз
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские боевики насильственно удерживали двух жителей Пороза, сейчас жители села в Грайворонском округе находятся вместе со своими родными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что с жителями села «все хорошо – они живы, здоровы». Он встретился «с одной из семей, переговорил с родственниками». «Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», – сказано в сообщении.

    Напомним, в Сети был опубликован ролик с украинскими боевиками, который, как утверждалось, снят в селе Пороз. Однако выехавшие оттуда местные жители заявили, что не видели ВСУ и не слышали стрельбы. Въезд в село был закрыт в рамках КТО. Гладков сообщал, что в ситуации разбираются силовики.

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по вертодрому в Сумской области

    Подполье: Два удара нанесены по вертодрому в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам. в ночь на 11 августа в Конотопе в стороне военного вертолетного аэродрома, где базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных, слышали и видели два прилета, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что рядом с вертодромом находится больница для иностранных наемников и офицеров ВСУ. После атаки в ту сторону поехали кареты скорой помощи, но их не пустили, поскольку из вывозили «особых пациентов».

    Ранее Лебедев сообщал о поражении личного состава ВСУ в Полтаве.

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