Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Охлобыстин поддержал идею продолжать выплаты за сбитую иностранную военную технику
Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что российских бойцов нужно продолжать поощрять за уничтожение иностранной военной техники, как это было сделано с ми танками Abrams.
Отвечая на вопрос о возможном продолжении выплат, Охлобыстин заявил, что, если бы были деньги, он бы все вложил в поощрение сбившим F-16, потому что приятно понимать, что ты участвуешь в этом, передает РИА «Новости». По его словам, Abrams после выплат за уничтожение на фронт не гоняют, потому что охота началась.
«У нас люди азартные и помимо общепринятых исполнений долга, есть еще и личные намерения. Людям азартно все это дело, интересно. Это нужно поощрять, это хорошо», – сказал Охлобыстин.
Ранее Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.