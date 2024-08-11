Охлобыстин поддержал идею продолжать выплаты за сбитую иностранную военную технику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на вопрос о возможном продолжении выплат, Охлобыстин заявил, что, если бы были деньги, он бы все вложил в поощрение сбившим F-16, потому что приятно понимать, что ты участвуешь в этом, передает РИА «Новости». По его словам, Abrams после выплат за уничтожение на фронт не гоняют, потому что охота началась.

«У нас люди азартные и помимо общепринятых исполнений долга, есть еще и личные намерения. Людям азартно все это дело, интересно. Это нужно поощрять, это хорошо», – сказал Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.