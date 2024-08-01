Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
«Хезболла» выпустила по Израилю 50 ракет
Израильские поселения в Западной Галилее после двухдневной паузы обстреляли ракетами формирования «Хезболлы», выпущено не менее 50 снарядов.
Шиитские бойцы запустили не менее 50 снарядов по пограничным районам Израиля, прилеты зафиксированы в поселениях Бецет, Лиман, Рош-ха-Никра, Ханита и Шломи, передает ТАСС со ссылкой на Al Manar.
В организации уточнили, что удар нанесен в ответ на налеты ВВС Израиля на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители.
Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что «Хезболлу» ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот.