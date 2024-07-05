Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
Запад не пытается начать переговоры по мирному урегулированию на Украине, но его позиция может измениться по мере развития событий в зоне спецоперации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Москва не видит серьезных попыток начать переговоры, но ситуация может и будет меняться в зависимости от изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24», передают «Известия».
Чем хуже будет для западных государств, тем чаще будут звучать призывы к переговорам, прекращению или замораживанию конфликта, пояснил он.
Небензя также напомнил о мирном предложении президента России Владимира Путина и заявил, что выдвинутые российским лидером условия могут становиться только хуже для Киева и его союзников.
Ранее Небензя призвал Украину признать реалии «на земле».