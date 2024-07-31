Госдума ввела прекращение гражданства за непостановку на воинский учет

Tекст: Ольга Иванова

На данный момент основанием для прекращения гражданства России для новых граждан РФ является в том числе сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, передает ТАСС.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект, который обязывает органы внутренних дел направлять в реестр воинского учета данные о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, перед принесением им присяги гражданина РФ и получением российского паспорта.

Ранее представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение парламента законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство России.