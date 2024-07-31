  • Новость часаСубианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в ДНР
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    В Москве приговорили украинскую актрису Курилец
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    6 комментариев
    31 июля 2024, 14:41 • Новости дня

    Госдума ввела прекращение гражданства за непостановку на воинский учет

    Госдума ввела прекращение гражданства за непостановку на воинский учет
    @ Кошелев Илья/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом закон, устанавливающий возможность прекращения полученного гражданства России на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

    На данный момент основанием для прекращения гражданства России для новых граждан РФ является в том числе сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, передает ТАСС.

    Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект, который обязывает органы внутренних дел направлять в реестр воинского учета данные о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, перед принесением им присяги гражданина РФ и получением российского паспорта.

    Ранее представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение парламента законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство России.

    30 июля 2024, 18:12 • Новости дня
    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам

    Бойцы СВО в видеообращении потребовали от мигрантов соблюдать российские законы

    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские солдаты, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение в адрес мигрантов с требованием соблюдать российские законы.

    На ролике, опубликованном в Telegram-канале «Zаписки Vетерана», бойцы выразили возмущение новостями о совершаемых мигрантами преступлениях: грабежах, изнасилованиях и нападениях на находящихся в отпуске участников СВО, передает «Газета.Ru».

    «И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны (…), то ему не место среди нас», – сказал один из военнослужащих. Бойцы также призвали мигрантов примкнуть к ним в зоне СВО.

    Ранее потушившего свечи в столичном храме мигранта отправили в психлечебницу.

    Коментарии (76)
    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

    Коментарии (18)
    31 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

    Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.

    Указ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

    При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

    Коментарии (10)
    31 июля 2024, 09:49 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства, сообщает канал Al Mayadeen.

    Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).

    Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (11)
    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

    Коментарии (38)
    30 июля 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
    Белоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество FPV-дронов в российских войсках резко увеличилось, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    В ходе посещения 45-й гвардейской бригады Воздушно-десантных войск в зоне СВО, один из военных сказал министру, что «хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров», передает ТАСС. На это Белоусов ответил, что «количество FPV-дронов резко увеличилось, в сутки поставляется около четырех тысяч».

    Министр поздравил личный состав бригады с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.

    Коментарии (15)
    30 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове

    Кабанов: Нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье

    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, что привлекло большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы. Подобные сообщества образовались и в самой столице, заявил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя возбуждение СК дела по жалобам жителей подмосковного Одинцова на массовые нарушения миграционного законодательства.

    «Следственный комитет вовремя реагирует, очень правильно, быстро и оперативно на все заявления. Есть закон, СК следит за его исполнением. Но нам, как специалистам, которые работают вместе с ним и другими государственными органами, говорить о том, что проблема только в Одинцовском районе, неправильно», – говорит Кабанов.

    Он поясняет, что нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье. Например, в Московской области районами с подобной проблемой являются Люберцы, Котельники и другие. И сама проблема напрямую связана со столицей – иностранцы устраиваются на работу в Москве, а массово селятся в ближнем Подмосковье.

    «И самое главное, что, к сожалению, у нас долгие годы продолжалась безответственная миграционная политика, изрядно припудренная и смазанная коррупцией. Шло формирование этнических анклавов, которые, к слову, образуются там, где есть возможность работы. И поскольку Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, с развитым частным строительством, то это привлекло, естественно, большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы», – объясняет член СПЧ.

    Подобные сообщества образовались и в самой столице, например, в деревне Сахарово, на территории вблизи рынка «Садовод», а также неподалеку от агрокластера «Фуд Сити» на Теплом Стане. Появление подобных анклавов влияет на рост этнической преступности, считает эксперт.

    «Поэтому возбуждение дела по ситуации в Одинцово – это нормальная реакция Следственного комитета. СК также откликается на подобную информацию о миграционных анклавах и миграционном беспределе в других регионах нашей страны. С такими же проблемами сталкивается Екатеринбург, Самара, Тольятти, да у нас есть масса неблагополучных с миграционной позиции регионов. СК правильно реагирует», – заключил Кабанов.

    Ранее Следственный комитет России после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово.



    Коментарии (17)
    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

    Коментарии (8)
    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


    Коментарии (16)
    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

    Коментарии (31)
    30 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    ГУР Украины обещало подданство Британии подрывнику из Рязани

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обещало подданство Великобритании гражданину России и Италии Руслану Сидики, сообщили в правоохранительных органах, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.

    Отмечается, что украинские спецслужбы после того как Сидики устроил подрыв железнодорожного полотна, якобы перевели 15 тыс. долларов на счет диверсанта в один из английских банков, передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

    Коментарии (4)
    31 июля 2024, 01:29 • Новости дня
    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией

    Помощник главы Госдепа О'Брайен подтвердил вовлеченность США в процесс «разрыва» Арменией отношений с Россией

    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен выразил поддержку «храбрым шагам» Пашиняна по «разрыву с Россией». По его словам, в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха «значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России», а США «создают условия для того, чтобы это произошло», передает ТАСС.

    Он рассказал, что Западом создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России». О'Брайен признал, что Армения «почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане», поэтому требуется «диверсификация».

    По версии О'Брайена, Россия якобы добивается того, чтобы урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном «развивалось на условиях» Москвы. О'Брайен утверждает, что это «вызывает раздражение» как у Еревана, так и у Баку. Заинтересованность США О'Брайен объяснил тем, что «невероятно богатые страны Центральной Азии» имеют сейчас возможность «выхода на мировые рынки лишь через Россию или Китай», а Вашингтон хочет «открыть путь, пролегающий через Азербайджан и Армению».

    По его словам, США наблюдают в ряде стран «от Каспия до Адриатики» желание иметь меньше связей с Россией и быть ближе к членству в ЕС и НАТО или укреплять отношения с этими объединениями. При этом О'Брайен сказал, что последние два года в этом регионе наблюдалось «желание быть дальше от России», но сейчас начались «некоторые откаты, иногда подпитываемые Россией, иногда – местными элитами». «И мы ведем работу в каждом из этих мест, у каждого из них есть свои особенности, но мы работаем везде, чтобы попытаться укрепить платформу, которую мы построили», – сказал он.

    Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению.

    Коментарии (43)
    31 июля 2024, 09:01 • Новости дня
    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании

    В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством

    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством, за ним может последовать эскалация ситуации на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

    «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.

    Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (23)
    31 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки

    Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию

    Tекст: Антон Антонов

    В Саутпорте, где подросток с ножом напал на танцевальную студию, произошли беспорядки – в столкновениях с полицией, предположительно, участвовала ультраправая группа «Лига английской обороны», сообщили полиция британского графства Мерсисайд и Sky News.

    Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».

    По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.

    Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.

    Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.

    Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.

    Коментарии (14)
    30 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Полиция Италии показала арестованный замок россиянина

    Налоговая полиция Италии показала арестованный замок россиянина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры из замка российского бизнесмена во Флоренции после ареста его активов на сумму около 44,4 млн долларов.

    Видео распространила налоговая полиция Италии, передает «Газета.Ru». Предположительно, владельцем недвижимости является президент баскетбольного клуба «Монако», экс-владелец московского «Динамо» Алексей Федорычев, пишет издание Corriere Fiorentino.

    По данным газеты, активы российского бизнесмена были арестованы по запросу Украины. СБУ полагает, что компания Федорычева, владевшего частным морским терминалом в Одесской области, незаконно обогатилась на портовых сборах. Ущерб оценен в 6 млн долларов.

    В настоящее время предприниматель находится под следствием по обвинению в мошенничестве, подкупе и отмывании денег, пишет издание.

    Коментарии (12)
    Главное
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»
    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет
    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону
    Дума определила перечень проступков для применения дисциплинарного ареста к бойцам СВО
    После нападения мигрантов на прохожих в Мытищах из-за одежды возбудили дело
    После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки

    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

    Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

    В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............