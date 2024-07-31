Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
Госдума ввела прекращение гражданства за непостановку на воинский учет
Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом закон, устанавливающий возможность прекращения полученного гражданства России на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
На данный момент основанием для прекращения гражданства России для новых граждан РФ является в том числе сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, передает ТАСС.
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект, который обязывает органы внутренних дел направлять в реестр воинского учета данные о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, перед принесением им присяги гражданина РФ и получением российского паспорта.
Ранее представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение парламента законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство России.