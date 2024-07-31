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    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
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    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    30 июля 2024, 11:42 • Новости дня
    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти

    Экономист Лизан: Ограничение экспорта словацкого дизтоплива не окажет серьезного влияния на Киев

    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти
    @ globalmsk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти смогут найти альтернативу поставкам словацкого дизельного топлива. Другое дело, что у Братиславы останется еще один рычаг давления на Украину – перетоки электроэнергии, которые в любой момент можно прервать, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия пригрозила Украине прекратить поставки дизтоплива, если транзит российской нефти не восстановят.

    «Еврокомиссия и киевская власть пытаются усмирить непокорных Венгрию и Словакию. Но если поставки нефти в Братиславу и Будапешт сократятся, то и объемы производимых из нее продуктов уменьшатся. Тогда страны перейдут на внутреннее самообеспечение, перекрыв экспорт дизельного топлива на Украину», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    Вместе с тем специалист полагает, что Киев сможет пережить такое ограничение. «Скорее всего, ввезут недостающее топливо из Польши или Прибалтики. Сложно сказать, о каких объемах пойдет речь. Но известно, что мощность словацкого НПЗ составляет 5 млн тонн в год», – объясняет аналитик.

    Хватит ли у той же Польши топлива для замещения – большой вопрос. «Все сырье уже законтрактовано и расписано. Соответственно, если надо будет увеличить поставки на Украину, то куда-то продукт просто не дойдет», – описывает Лизан.

    Он при этом подчеркивает: у Братиславы есть более действенные рычаги. «Так, если Словакия остановит поставки электричества, это станет ощутимым ударом для Украины. Но максимально эффективной для «загона Киева в стойло» будет совместное ограничение со стороны как Венгрии, так и Словакии», – указал спикер.

    В заключение аналитик предположил, что в какой-то момент со стороны Будапешта или Братиславы «могут случайно сломаться линии электропередач». «В ответ на запрос Киева страны в манере, практикуемой Украиной, скажут, что со своей стороны полностью выполняют все обязательства. И пусть импортеры ищут, где и что «упало», – с иронией резюмировал Лизан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо завил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию.

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя еще в 2022 году страна пыталась отвоевать у ЕК право на импорт сырья из России. Государства связывают это с расширением санкций против компаний Москвы. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, однако они не дали результата. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что обсуждал проблему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    Кроме того, Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем озвучивал предложение, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России. В нем могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин.

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    30 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Австрийский полковник назвал уничтожающее базы ВСУ оружие

    Австрийский полковник Райснер: После удара ФАБ-3000 от украинских рот ничего не остается

    Австрийский полковник назвал уничтожающее базы ВСУ оружие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункты размещения украинских военных в случае попадания российских авиабомб ФАБ-3000 полностью уничтожаются, заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

    «Когда бомба весом в 3000 килограммов бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается», – сказал Райснер в интервью ZDF, передает РИА «Новости».

    После этого даже небольшая группа российских военных может взять позицию под контроль. Полковник напомнил, что на вооружении у России есть разные планирующие авиационные бомбы – от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.

    Ранее Ростех заявил об увеличении производства авиабомб всех калибров, уже проведена адаптация производства ФАБ-3000 к модулю планирования и коррекции.

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    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

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    30 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Ветерана-морпеха из США осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

    Ветерана-морпеха из США заочно осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен заочный приговор американскому наемнику и ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне, сообщил Следственный комитет России.

    Американский ветеран признан судом виновным по статье «Наемничество», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Суд и следствие установили, что в феврале 2022 года американец через Польшу проник на украинскую территорию, он попал в пункт постоянной дислокации «Интернационального легиона». Там он начал за деньги участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины.

    Ему выдали огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. В тренировочных лагерях он прошел военную подготовку. С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур исполнял приказы командиров «Интернационального легиона».

    Приказы заключались в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против ВС России и ДНР. За это ему платили не менее 1 тыс. долларов в месяц.

    Его приговорили заочно к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

    Ранее в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    30 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

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    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

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    30 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    WSJ: США вооружат своими ракетами переданные Украине F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, сообщили источники газеты Wall Street Journal.

    Американские ракеты и «другое современное оружие» получат десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Эти самолеты оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом сроки отправки вооружения не раскрываются.

    Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял, что часть F-16, которые Украина ожидает от западных стран, получит базы на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    31 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые взрывы произошли в Киеве, также взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».

    Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.

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    30 июля 2024, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове действует воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога не прекращается в городе уже более 11 часов, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Харьковской области воздушная тревога действовала более 50 часов.

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    30 июля 2024, 13:00 • Новости дня
    Политолог объяснил мотивы СБУ при задержании историка Толочко

    Политолог Скачко: Идеи историка Толочко представляли опасность для украинского национализма

    Политолог объяснил мотивы СБУ при задержании историка Толочко
    @ wikimedia.org

    Tекст: Анастасия Куликова

    Алексей Толочко, как и его отец, не считали украинцев особенным народом, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины. Их теории не только не могли стать основой для украинского неонацизма, но и представляли опасность для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ задержала историка Алексея Толочко за «фальсификацию фактов в пользу России».

    «Я знаком с Алексеем Толочко меньше, чем с его отцом, но могу с уверенностью сказать, что он – честный историк, квалифицированный специалист и грамотный ученый. В этом смысле сын пошел в отца. У него свой взгляд на Древнюю Русь, который в некоторых моментах расходился с идеями Петра Толочко», – рассказал украинский политолог Владимир Скачко.

    Он уточнил: Толочко-старший был сторонником концепции триединства русского народа и опровергал теории об украинцах как отдельном от русского и враждебном ему народе. Идеи Толочко-младшего незначительно отличались от отцовских: он считал, что русские, белорусы и украинцы – три самостоятельных народа, которые, однако, всегда жили вместе.

    «Толочко не говорили о том, что украинский народ – это нечто особенное, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины», – акцентировал политолог. Как считает Скачко, этим историки и представляли опасность для Киева.

    «Если бы Алексей Толочко говорил то, что нужно офису Зеленского, это выдавали бы как авторитетное мнение и использовали бы его для мобилизации на основе русофобии», – добавил спикер. Но Толочко – не русофоб, а историк с именем, с бэкграундом и своими взглядами. «Он просто не «пришелся ко двору». Теории ученого не могли стать основой для украинского национализма», – пояснил собеседник. Обвинения против Толочко-младшего эксперт назвал «полным бредом».

    «У него та же статья, что у меня – ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Если, по их версии, я оторвал Крым, то Толочко, видимо, придумал Крым российским. Я убежден, что основания для задержания историка надуманы. Про какие деньги из России идет речь? Нелепо! Грех Толочко лишь в том, что он не конъюнктурщик. Киевские власти продолжают бороться с несуществующими врагами», – считает эксперт. 

    При этом арест Толочко, по всей видимости, должен стать «актом запугивания» тех, кто придерживается таких же взглядов, что и историк, отметил политолог. «Кроме того, подобные действия властей должны в целом предотвратить появление в современной Украине специалистов с идеями, которые противоречат основной линии Киева», – заключил Скачко.

    Ранее в Киеве задержали Алексея Толочко, доктора исторических наук. Он – сын украинского историка, археолога и автора книг о Древней Руси Петра Толочко. По версии СБУ, задержанный «подпольно издавал на российские деньги» свои книги, в которых якобы «фальсифицировал исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России».

    Алексей Толочко написал, в частности, книгу «Очерки начальной Руси». Как сообщают украинские СМИ, историка обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. 

    Напомним, отец историка Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом в апреле. Он являлся академиком Национальной академии наук Украины, иностранным членом Российской академии наук. Петр Толочко был сторонником единства трех славянских народов. В книге «От Руси до Украины» Толочко-старший на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

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    30 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Украинцам разрешили собирать хворост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабинет министров Украины в преддверии начала отопительного сезона разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    По его словам, установлена процедура обеспечения топливной древесиной населения территорий, на которых ведутся боевые действия, которая будет осуществляется путем бесплатного самостоятельного сбора населением древесины для бытовых нужд домохозяйств, передает ТАСС.

    Мельничук пояснил, что разрешается только сбор порубочных остатков, спиливать деревья запрещено. По его словам, эта норма будет действовать во время режима военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

    Ранее бывший президент страны Петр Порошенко заявил, что зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа.

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    30 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец попросил о помиловании

    Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни через расстрел, подал прошение о помиловании.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, дело Кригера обсудили в кабинете у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    «Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Кригер не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.

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    31 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
    Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской области и еще нескольких регионах Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сообщается о взрывах в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), передает ТАСС.

    Позднее взрывы прозвучали в городе Нежине (Черниговская область), передает РИА «Новости».

    Кроме того, воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях. В Харьковской области она продолжается около 13 часов.

    Напомним, три серии взрывов произошли в Харькове.


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    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

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    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

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    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

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    Зачем украинская разведка хвастается «битвой с Россией в Африке»

    Украинская военная разведка заявляет, что она причастна к нападению на бойцов российской ЧВК в Африке. Каким является военное присутствие Украины на Черном континенте, с какими противниками России она там взаимодействует и насколько это опасно для российских военных советников и добровольцев? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

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      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

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