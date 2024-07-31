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Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами
Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами
Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.
По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».
В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.
К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.
Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.
Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.
Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.