Завершены поисково-спасательные работы на месте аварии поезда под Волгоградом

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте столкновения «Камаза» с поездом в Волгоградской области

Tекст: Антон Антонов

Как сообщили в ведомстве, после «стабилизации вагонов на ж/д полотне» сотрудники МЧС достали багаж пассажиров из поезда. Вещи были доставлены на станцию Котельники, где владельцы смогут получить их. В ликвидации последствий аварии приняли участие 324 человека и 109 единиц техники, передает ТАСС.

Напомним, с рельсов сошли восемь вагонов поезда Казань – Адлер, из них часть опрокинулась. По данным Росжелдора, в момент аварии в составе поезда находилось 813 пассажиров. Власти региона сообщили, что пострадали 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии.



