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Прорванную в Челябинской области дамбу решили восстановить
Текслер: Прорванную в Челябинской области дамбу планируется восстановить
Специалисты осматривают дамбу, которую прорвало в поселке Киолим Челябинской области, ее планируется восстановить, сообщил глава региона Алексей Текслер.
«В эти минуты работает специальная комиссия. Различные специалисты осматривают дамбу. <…> Будем дамбу восстанавливать», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Текслер добавил, что паводковая ситуация в регионе остается сложной. На особом контроле находятся 12 муниципальных образований.
Он также сообщил, что жители Челябинской области, пострадавшие из-за прорыва дамбы, начали получать первые выплаты. «Мы организовали сегодня выплаты материальной помощи. Уже первую помощь – 20 тысяч рублей – жители начали получать сегодня», – сказал он.
Напомним, в пятницу в результате проливных дождей, спровоцировавших резкий подъем уровня воды в Киалимском водохранилище, произошел прорыв дамбы. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человек.