Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
В США прошел митинг коммунистов с серпами и молотами на флагах
В городе Филадельфия в штате Пенсильвания прошел первый съезд партии «Революционные коммунисты Америки», об этом политическое объединение заявило в соцсетях.
После мероприятия порядка 500 сторонников партии прошлись по городским улицам, передает ТАСС.
Они демонстрировали красные флаги с серпом и молотом, а также скандировали «Даешь классовую борьбу в 2024-м!».
Миллиардер Илон Маск, комментируя событие, отметил, что шествие коммунистов «не вызвало никакого возмущения со стороны СМИ».
Партию «Революционные коммунисты Америки» основали в начале 2024 года, она стала филиалом «Международных революционных коммунистов», действующих в 12 странах. Ее сторонники разделяют «идеалы марксизма и ленинизма» и идеи «Октябрьской революции в России».
Объединение считает своей целью устранение капитализма в США и переход власти в руки рабочего класса.