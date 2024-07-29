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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший танк Abrams

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    28 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка ДНР.

    Как указали в Минобороны, также нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного ДНР. Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп противника, а ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.

    Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск РФ уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    28 июля 2024, 14:18 • Новости дня
    Группировка «Юг» за сутки уничтожила до 560 военных ВСУ
    Группировка «Юг» за сутки уничтожила до 560 военных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 560 военных, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля в зоне ответственности Южной группировки, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и 16 автомобилей, также ВС РФ уничтожили две 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм САУ «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В сообщении говорится, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки ДНР.

    В Минобороны уточнили, что Украина потеряла на данном направлении до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В пресс-службе добавили, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области, а ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В Минобороны отметили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов, заявили в ведомстве.

    «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах», – говорится в сообщении.

    Как указали в Минобороны, средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР.

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    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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    28 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне действий «Севера»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности российской группировки «Север», сообщило Минобороны России.

    «Удар был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет С-8 и управляемых ракет «Вихрь» по указанным координатам», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в Минобороны, согласно докладам передового авианаводчика, все цели были успешно поражены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

    Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.


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    28 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Три резервуара с топливом загорелись после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание на территории нефтебазы в Курском районе произошло в результате атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    По его словам, ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, жители и работники базы не пострадали, передает ТАСС.

    Смирнов добавил, что, на данный момент пожар ликвидирован на одном резервуаре, тушение продолжается.

    Ранее Смирнов сообщал, что над Курской областью уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа.

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    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

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    28 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

    NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, план действий по достижению мира будет разработан до конца ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.

    В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    28 июля 2024, 09:22 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Нижегородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, около 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Нижегородской области.

    Ранее над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник.

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    28 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает агентство РБК-Украина.

    Подробности взрывов не приводятся, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

    Ранее ударом «Искандера» были уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове.

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    28 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

    Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.

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    28 июля 2024, 12:18 • Новости дня
    При атаке БПЛА-камикадзе в Горловке пострадал мужчина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина ранен при атаке БПЛА-камикадзе в донецкой Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как сообщили в СЦКК, в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА-камикадзе в автомобиле ранен мужчина 1991 года рождения, передает РИА «Новости».

    Ранее в СЦКК рассказали, что в результате обстрела ВСУ в Никитском районе Горловки загорелся многоквартирный жилой дом по улице Шашурина.

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    29 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    В ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР

    WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    У Вооруженных сил России есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), российские военные используют для этого Новгородское («донецкий Нью-Йорк»), сообщил украинский командир изданию The Washington Post.

    По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.

    Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    28 июля 2024, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Обоянском и Медвенском районах Курской области сбиты еще 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram-канале сообщил о работе российских систем ПВО и поблагодарил военных за 12 сбитых беспилотников.

    Врио губернатора также сообщил, что за сутки стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня уничтожено 19 украинских дронов..

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила один украинский беспилотник в регионе.

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    29 июля 2024, 00:29 • Новости дня
    В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

    Ранее ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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