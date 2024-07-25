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ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
В последние сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила девять украинских бригад, сообщило министерство обороны.
Подразделения группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны у Тимофеевки, Воздвиженки, Александро-Шультино, Ивановки, Торецка, Новоселовки Первой, Михайловки и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также они отразили семь контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 410 человек, два танка, включая американский Abrams, гаубицу «Мста-Б», пушку МТ-12 «Рапира».
Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны у Водяного, Пречистовки, Нескучного и Раздольного в ДНР.
Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, танк, САУ «Акация», гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.
Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии у Лугового, Малой Токмачки (Запорожская область), Тягинки, Приднепровского и Антоновки (Херсонская область).
Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 115 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».