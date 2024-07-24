Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Патриарх Кирилл лишил сана трех священнослужителей из Татарстана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана трех священнослужителей из Татарстана, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.
Как говорится в сообщении, решение церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана запрещенных клириков епархии – иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова, диакона Алексия Шаманина – утверждены Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС.
При этом Беляев извергнут из священного сана в связи с фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления, Егоров извергнут из сана в связи с непослушанием своему епископу, а Шаманин извергнут из сана в связи с недопустимостью второго брака для священнослужителя, а также «блудодеяния, клятвопреступления и кражи».
Ранее РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями.