Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
Составлена ориентировка на подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Силовики составили ориентировку на предполагаемого преступника, взорвавшего автомобиль Toyota Land Cruiser на севере Москвы, в результате которого пострадали два человека.
Личность подозреваемого устанавливается, сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве. В МВД заявили, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.
В СМИ появилась информация, что взрыв произошел в автомобиле замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова и его супруги. Позже Торгашовы опровергли эти сообщения.