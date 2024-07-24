Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.0 комментариев
Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве
Замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга опровергли информацию СМИ о том, что утром их автомобиль Toyota взорвался на севере Москвы.
По данным канала 360.ru, с ними все в порядке, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, что Торгашов лично опроверг информацию о том, что его машина взорвалась сегодня утром.
Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.
В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.