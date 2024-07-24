  • Новость часаСупруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве
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    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

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    14 комментариев
    24 июля 2024, 11:49 • Новости дня

    Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве

    Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга опровергли информацию СМИ о том, что утром их автомобиль Toyota взорвался на севере Москвы.

    По данным канала 360.ru, с ними все в порядке, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что Торгашов лично опроверг информацию о том, что его машина взорвалась сегодня утром.

    Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

    23 июля 2024, 20:08 • Новости дня
    Глава генштаба британской армии призвал Запад готовиться к войне

    Глава генштаба британской армии призвал Запад готовиться к войне через три года

    Глава генштаба британской армии призвал Запад готовиться к войне
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Странам Запада необходимо готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности, заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер, сообщает газета The Guardian.

    Уокер исходит из якобы растущей угрозы в отношении Тайваня со стороны Китая и ядерных разработок Ирана. Он считает, что конфликт с одной из этих стран или с Россией может привести к «значительной детонации» на других театрах военных действий, передает ТАСС.

    Уокер также заявил, что Великобритания намерена «удвоить свою боевую мощь в течение трех лет и утроить ее к концу десятилетия».

    Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.

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    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 22:41 • Новости дня
    Бакальчук объяснила ситуацию вокруг «захвата» Wildberries

    Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса и опровергла «захват» Wildberries

    Бакальчук объяснила ситуацию вокруг «захвата» Wildberries
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

    «Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса», – рассказала она в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Бакальчук сообщила, что «не является заложницей, как в «Кавказской пленнице», и подчеркнула, что спасать ее ни от кого не нужно. Она также прокомментировала сделку с рекламным оператором Russ, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал частью «рейдерского захвата». «Сделка полностью одобрена и поддержана», – сказала Бакальчук, не уточнив других деталей, передает Forbes.

    Она подтвердила, что Владислав Бакальчук владеет 1% акций Wildberries, но не принимает участия в управлении компанией. Кто и с какой целью распространил информацию о «рейдерском захвате», основательница Wildberries не знает.

    В обращении она также выразила сожаление по поводу того, что муж «решил предать огласке семейные трудности», и подтвердила начало бракоразводного процесса, пишет «Коммерсант».

    Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. Позже Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.

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    23 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
    Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Предприниматель Илон Маск в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.

    Маск рассказал, что его заставили подписать документы за сына под угрозой того, что тот может покончить с собой, пишет РБК.

    По словам Маска, он не понял, что происходит, из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Маск также назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сидеть в тюрьме.

    «Я потерял сына. Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», – заявил Маск. Бизнесмен заявил также, что Ксавье страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории, но «он не был девушкой». Маск подчеркнул, что после истории с сыном «поклялся уничтожить вирус вокизма».

    Напомним, в сентябре 2023 года соцсети опубликовали фотографии сына Илона Маска Ксавье, который сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон.

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    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    23 июля 2024, 12:49 • Новости дня
    В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты

    Необходима норма, по которой инфлюэнсеры должны будут отдавать часть своего ежегодного дохода в пользу социальных проектов, заявили в «Ассоциации блогеров и агентств».

    «Ассоциация блогеров и агентств» предложила ввести норму, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты, передает Telegram-канал AdIndex.

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    24 июля 2024, 03:23 • Новости дня
    Фигурант дела о теракте в «Крокусе» попытался уничтожить улики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве теракту в «Крокус сити холле», пытался уничтожить доказательства преступления до своего задержания, следует из официальных судебных документов.

    В судебном постановлении говорится, что по указанию организаторов преступления Юсуфзода предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что за несколько дней до теракта Юсуфзода перечислил своему соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов». Отмечается, что часть средств была переведена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

    Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 22 августа арест Якубджону Юсуфзода, обвиняемого в теракте в «Крокус сити холле».

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    23 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам

    Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан

    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, которые согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, за год выросло в три раза, следует из результатов опроса Киевского института социологических исследований.

    В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».

    Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.

    Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.

    Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.

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    23 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие американские телеканалы во вторник опубликовали кадры с президентом США Джо Байденом, который в первый раз после объявления о выходе из президентской гонки появился на публике.

    Журналисты запечатлели Байдена поднимающимся на борт самолета, на котором он отправился из родного штата Делавэр в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    На вопрос о самочувствии после коронавируса он поднял большой палец вверх.

    Ранее Байден сообщил, что в среду выступит с обращением к нации.

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    23 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Москва ввела ответные санкции против Токио

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в качестве ответа на санкционные меры японской стороны запретит въезд для 13 японских граждан, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Россию для президента Японского агентства по международному сотрудничеству Танаки Акихико и председателя правления Toyota Motor Тоеды Акио, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В списке также значится основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и другие.

    Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов.

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    23 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Госдума приняла вводящий миграционный режим высылки закон
    Госдума приняла вводящий миграционный режим высылки закон
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий введение режима высылки иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.

    Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.

    Режим высылки будет применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в России без законных оснований, для обеспечения их выезда из страны или приобретения законных оснований для пребывания.

    Он предусматривает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции.

    Кроме того, Госдума приняла закон, наделяющий полицию правом принимать решение о выдворении иностранцев. Сейчас решение о выдворении принимает суд, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностные лица погранслужбы.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетном значении совершенствования законов о миграции.

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    23 июля 2024, 21:39 • Новости дня
    Стала известна причина следственных действий в парке «Патриот»

    СМИ: Следственные действия в парке «Патриот» связаны с хищением 40 млн рублей при госзакупках

    Tекст: Ольга Иванова

    В парке «Патриот» проходят следственные действия, связанные с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил собеседник ТАСС, в парке проходят следственные действия, в том числе выемка документов. Также следственные действия проводятся в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

    Напомним, источник сообщал, что в администрации парка «Патриот» проходят обыски.

    Коментарии (5)
    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    В Новой Москве погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве, сообщили источники в оперативных службах.

    По предварительным данным, Бондаренко выпала из окна своего дома, скончалась от полученных травм, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что она продолжительно болела, причины происшествия выясняются.

    Академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего Валентина Бондаренко работала ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, также была директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

    Коментарии (4)
    24 июля 2024, 06:51 • Новости дня
    Япония выразила протест России из-за санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Япония считает введение Россией санкций против японских граждан абсолютно неприемлемым и направила в связи с этим протест российской стороне, заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции.

    Как указал Хаяси, подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми. По его словам, российская сторона пояснила, что это – ответные меры на введенные Японией санкции, однако предпринятые Японией меры вызваны вторжением России на Украину, что является отчетливым нарушением международных законов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Токио направило протест РФ в связи с введенными ограничительными мерами. Хаяси уточнил, что Япония будет продолжать предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России.

    Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона в качестве ответа на санкционные меры японской стороны запретит въезд для 13 японских граждан.

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      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

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