Супруги Торгашовы опровергли информацию о подрыве их автомобиля в Москве

Tекст: Александра Юдина

По данным канала 360.ru, с ними все в порядке, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

В Telegram-канале «RT на русском» указано, что Торгашов лично опроверг информацию о том, что его машина взорвалась сегодня утром.

Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.

В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.