Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
Подозреваемого в передаче Украине информации о ВС России задержали в Ростове-на-Дону
Сотрудника одного из предприятий Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации о дислокации подразделений ВС России украинской стороне, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
По сообщению ведомства, работник одного из предприятий Ростова-на-Дону передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против ВС России и причинить ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, передает ТАСС.
Там добавили, что подозреваемый задержан, у него изъяли средства связи, возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Ранее ФСБ раскрыла готовившую теракты против Черноморского флота агентурную сеть Украины.