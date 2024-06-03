Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
ФСБ раскрыла готовившую теракты против Черноморского флота агентурную сеть Украины
Обнаружена агентурная группа украинских спецслужб, готовившая теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Сеть работала в Севастополе, она планировала совершать диверсионно-террористические акты против военнослужащих Черноморского флота, объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона, указало ведомство, передает ТАСС.
Правоохранители задержали пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ, которых завербовали в Запорожской области.
У подозреваемых есть судимости по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств». В отношении них завели дела по статье «Террористический акт» и «Госизмена».
На прошлой неделе ФСБ пресекла попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.