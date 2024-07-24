В Госдуме предложили досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов пояснил, что в России сложилось неравное положение среди матерей и отцов-одиночек. По его словам, женщина, воспитавшая самостоятельно трех и более детей, имеет право на досрочную пенсию, а мужчины в такой же ситуации – нет, поэтому необходимо эту социальную несправедливость исправить, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что задача государства в такой ситуации состоит в том, чтобы позаботиться об отцах-одиночках и дать им возможность досрочно получать пенсию.

Отмечается, что законопроект предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Согласно документу, мужчины, являющиеся единственными родителями трех, четырех, пяти и более детей, смогут выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно.

При этом у них должен быть индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30, а трудовой стаж – не менее 15 лет. Также необходимо, чтобы они ухаживали за детьми в течение 8 лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

Как уточнили авторы проекта, при определении права на досрочную пенсию не будут учитываться дети, в отношении которых отец-одиночка был лишен родительских прав или отменено усыновление.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в целях недопущения совершения недобросовестных действий только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей, осуществлению ухода за ними, будут иметь право на меру государственной поддержки в части досрочного выхода на пенсию по старости.

Ранее в Госдуме предложили представить к государственным наградам мужчин, которые в одиночку воспитывают детей.