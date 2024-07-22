Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.6 комментариев
Украинскими дронами атакованы три автомобиля в Белгородской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотники, атаковали три автомобиля, двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Две машины подверглись атакам у села Богун-Городок. Один из водителей получил баротравму и сотрясение головного мозга, второй – множественные осколочные ранения мягких тканей лица, руки и ног. В Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждения получил прицеп грузовика, сообщил глава региона в Telegram.
Напомним, в результате украинского обстрела села Никольское Шебекинского округа пострадали двое детей.