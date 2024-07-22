При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали два ребенка

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

Tекст: Антон Антонов

«Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.





Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.



