То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».11 комментариев
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали два ребенка
В результате обстрела села Никольское Шебекинского округа Белгородской области вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, второй – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги, написал Гладков в своем Telegram-канале.
«Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу», – сообщил он.
Накануне сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области девять человек получили ранения.