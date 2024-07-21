Гладков: В результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Шебекине за последние сутки у нас пострадало девять человек, при этом одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС. Гладков добавил, что остальные пострадавшие находятся в больницах города Белгорода или уже находятся дома.

Губернатор добавил, что в Шебекине повреждено восемь многоквартирных и 18 частных домов, 15 автомобилей. «Один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели», – отметил губернатор.

Напомним, накануне при обстреле ВСУ Шебекина были ранены семь человек.