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В результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек
Гладков: В результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек
Девять человек получили ранения за сутки в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекине за последние сутки у нас пострадало девять человек, при этом одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС. Гладков добавил, что остальные пострадавшие находятся в больницах города Белгорода или уже находятся дома.
Губернатор добавил, что в Шебекине повреждено восемь многоквартирных и 18 частных домов, 15 автомобилей. «Один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели», – отметил губернатор.
Напомним, накануне при обстреле ВСУ Шебекина были ранены семь человек.