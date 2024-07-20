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    20 июля 2024, 16:26 • Новости дня

    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    Гладков: При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина в Белгородской области ранены семь человек, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что четверо пострадавших получили ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, женщину ранило при обстреле многоквартирного дома, еще двое – мужчина и женщина – получили различные ранения, в том числе баротравму.

    По данным губернатора, прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах, разрушены две квартиры, загорелся газопровод, который оперативно потушили. На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

    До этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

    По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.


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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 июля 2024, 11:21 • Новости дня
    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе

    ЦКБР: Российские специалисты изучили украинский дрон-камикадзе

    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе
    @ Иван Высочинский/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться во время приближения к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Уточняется, что такой дрон – принципиально новая разработка Киева, беспилотник оснащен реактивным двигателем, за счет чего увеличилась его стоимость и была сокращена дальность полета, передает РИА «Новости».

    По данным экспертов, одной из особенностью дрона является способность резко разгоняться при приближении к зоне действия систем противовоздушной обороны.

    Кузякин добавил, что результаты анализа дрона передали соответствующим структурам.

    «Анализ каждой подобной «птички» раскрывает информацию о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод», – заключил он.

    Ранее российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow.

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    20 июля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    Bild: ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные захватили село Прогресс на Покровском направлении, пишет военный обозреватель Bild Юлиана Репке.

    По ее словам, российская армия захватила Прогресс в 22 км восточнее Покровска, передает «Царьград».

    Репке указывает, что последнее наступление (около трех километров за неделю) стало новым свидетельством развала украинского фронта.

    Ранее российские войска освободили Бердычи в ДНР.

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    20 июля 2024, 07:01 • Новости дня
    Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов со стороны Украины ранения получили шесть мирных жителей Белгородской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «За вчерашний день пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по уверениям врачей, их жизни ничего не угрожает», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты есть, помощь оказывается, добавил губернатор.

    Напомним, до этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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    20 июля 2024, 03:02 • Новости дня
    Угрозу атаки баллистическими ракетами объявили в Севастополе

    Tекст: Максим Попов

    В Севастополе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!», – отметил Развожаев в Telegram-канале.

    Напомним, накануне российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника.


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    20 июля 2024, 05:39 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила пять атак ВСУ в течение суток

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, включая силы Главного управления разведки «Кракен», сообщили в Минобороны.

    «За минувшие сутки отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, сил специальных операций «Восток» и Главного управления разведки Украины «Кракен», – приводит ТАСС слова старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

    По его словам, в результате действий российских войск были нанесены поражения живой силе и технике трех украинских бригад. В общей сложности за сутки противник потерял до 255 военнослужащих, шесть пикапов, САУ «Акация» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    Напомним, накануне группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом.


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    20 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела в Сумской области на севере Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры, пишет издание «Общественное».

    По информации издания, атака произошла в городе Конотоп. В результате обстрела пострадавших нет, однако объект получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    20 июля 2024, 03:17 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили более десяти беспилотников в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Cилами ПВО уничтожены более десяти БПЛА. Военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки», – отметил Голубев в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что пострадавших при атаке нет, а информация о последствиях на земле уточняется.

    Напомним, на этой неделе система ПВО уничтожила девять БПЛА в Ростовской области.

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    20 июля 2024, 12:17 • Новости дня
    Расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расчет ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» сбил португальский БПЛА Tekever AR5 на купянском участке фронта и продемонстрировал его обломки.

    Как рассказал начальник расчета с позывным «Паук», беспилотник летел на расстоянии 12 км на высоте 1,6 тыс. метров. Его удалось поразить, а позже были найдены обломки, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что поставки беспилотников Tekever в Украину были анонсированы еще в 2023 году. Tekever AR5 представляет собой средневысотный многоцелевой БПЛА с неподвижным крылом, разработанный португальской компанией Tekever.

    По неофициальной информации, этот БПЛА используется с 2020 года и имеет дальность полета до 1000 км. Tekever AR5 может выполнять различные военные задачи, включая разведку местности, патрульные полеты, координацию действий воинских подразделений и поисковые операции.

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2» также сообщил, что около 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на купянском участке фронта были произведены США и Португалией.


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    19 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали три человека

    Tекст: Максим Попов

    В результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой помощи доставили в городскую больницу №2 Белгорода», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Также глава региона сообщил, что двое мужчин с осколочными ранениями были доставлены в районную больницу бойцами самообороны.

    Напомним, пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице.


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    20 июля 2024, 06:09 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, в результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков выехали аварийные службы, отмечается в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, до этого Голубев сообщил о десяти сбитых БПЛА в Ростовской области.


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    20 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ

    Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ

    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Река Днепр для украинских боевиков на Херсонском направлении превратилась в границу между жизнью и смертью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.

    «Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.

    Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.

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