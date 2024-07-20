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При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
Гладков: При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина в Белгородской области ранены семь человек, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что четверо пострадавших получили ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, женщину ранило при обстреле многоквартирного дома, еще двое – мужчина и женщина – получили различные ранения, в том числе баротравму.
По данным губернатора, прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах, разрушены две квартиры, загорелся газопровод, который оперативно потушили. На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.
До этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.