Гладков: При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что четверо пострадавших получили ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, женщину ранило при обстреле многоквартирного дома, еще двое – мужчина и женщина – получили различные ранения, в том числе баротравму.

По данным губернатора, прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах, разрушены две квартиры, загорелся газопровод, который оперативно потушили. На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

До этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.