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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    19 июля 2024, 23:40 • Новости дня

    В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали три человека

    Tекст: Максим Попов

    В результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой помощи доставили в городскую больницу №2 Белгорода», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Также глава региона сообщил, что двое мужчин с осколочными ранениями были доставлены в районную больницу бойцами самообороны.

    Напомним, пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице.


    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 13:22 • Новости дня
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия высотных домов в Волчанске Харьковской области находится под контролем подразделений Минобороны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, высотные дома в Волчанске – самый тяжелый участок, и первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом.

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    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

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    19 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

    Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

    Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

    «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

    Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.

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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 800 украинских военных считаются «официально пропавшими без вести» в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные полиции Украины.

    СМИ сообщают, что в качестве «официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го» разыскиваются «788 мужчин». Указывается, что «число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти», оказалось значительно ниже – «262 человека за этот период», передает РИА «Новости».

    В июле источник из генерального штаба ВСУ подтвердил украинским СМИ, что украинским военным пришлось покинуть Крынки. Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках.

    В мае сообщалось, что в Крынках найдены подвалы с телами погибших украинских солдат. Была опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших солдат ВСУ.


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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


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    17 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десять переправ ВСУ через Оскол под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные за последние несколько суток уничтожили около десяти водных переправ украинских сил через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в течение последних нескольких суток российская армия на Купянском направлении сосредоточила свое внимание на нарушении логистики ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Нашими военнослужащими было уничтожено около десяти переправ через реку Оскол», – отметил Марочко.

    Ранее сообщалось, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках, боевые действия сместились на острова.

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    19 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили до 1370 военнослужащих, «Запад» – до 3920, «Юг» – до 3930, группировок «Центр» – до 2215, «Восток» – до 925, «Днепр» – до 715.

    Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 277 вертолетов, 630 самолетов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 552 зенитных ракетных комплекса, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек.

    Коментарии (12)
    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

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    17 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    @ Полина Орехова/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские власти объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из обновленной базы МВД.

    Отмечается, что Федоров родился 8 июня 1954 года. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Известно, что  в 1992 году Федоров вступил в Вооруженные силы Украины. В июне 1999 года он стал начальником штаба и первым заместителем начальника Главного управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ. В августе 2006 года Федоров был назначен на должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

    Напомним, в начале июля бывшего командующего группировкой ВСУ «Юг» Соколова объявили в розыск в России.


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    19 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России освободили Юрьевку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка в ДНР.

    Там добавили, что на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны, отражены 38 контратак подразделений противника.

    В Минобороны сообщили, что за неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, бронемашина MaxxPro и два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

    Напомним, 14 июля российские войска освободили Урожайное в ДНР.

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    18 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто рассказал, что «через два дня после начала» специальной военной операции России на Украине он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Он сообщил им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам», передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что его страна «готова предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы». «Так что если мы нужны, мы в (вашем) распоряжении», – сказал министр.

    Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках инициативы по урегулирования конфликта на Украине.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    Украина усиливает антирусский языковой терроризм

    «Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины», заявляют представители киевского режима. Одновременно с этим вновь ужесточаются правила употребления на Украине русского языка, в том числе в СМИ. Киевский режим подтверждает, что его целью является вовсе не защита украинского, а уничтожение русского языка, русской традиции и всей русской идентичности как таковой. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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