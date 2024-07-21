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    21 июля 2024, 11:12 • Новости дня

    При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА в ДНР погибла мирная жительница

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирная жительница погибла в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на населенный пункт Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как сообщили в СЦКК, в населенном пункте Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Октябрьской погибла женщина 1971 года рождения. передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в результате сброса на Верхнеторецкое был также ранен мужчина 1967 года рождения, а при обстреле автостанции «Трудовская» в Петровском районе Донецка ранения получил 1964 года рождения.

    В СЦКК рассказали также, что в результате обстрела ВСУ в Никитском районе Горловки загорелся многоквартирный жилой дом по улице Шашурина.

    Ранее спасатель пострадал из-за атаки коптера ВСУ в курском поселке Теткино.

    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

    Tекст: Максим Попов

    На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

    Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

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    20 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ

    Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ

    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Река Днепр для украинских боевиков на Херсонском направлении превратилась в границу между жизнью и смертью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.

    «Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.

    Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.

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    20 июля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    Bild: ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные захватили село Прогресс на Покровском направлении, пишет военный обозреватель Bild Юлиана Репке.

    По ее словам, российская армия захватила Прогресс в 22 км восточнее Покровска, передает «Царьград».

    Репке указывает, что последнее наступление (около трех километров за неделю) стало новым свидетельством развала украинского фронта.

    Ранее российские войска освободили Бердычи в ДНР.

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    21 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».

    «Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.

    «Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.


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    21 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве

    Лебедев: В Николаеве отмечаются британские и румынские наемники со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Румынии базируются в Николаеве, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Николаеве замечены шотландские и канадские наемники. Лебедев добавил, что канадцев определяют по нашивкам, и шотландцев вычислили после того, как один из них ходил по городу в килте и вышиванке, передает ТАСС.

    Он отметил, что в Николаеве отмечаются также румынские наемники, а вот количество поляков наемников в зоне СВО уменьшилось.

    Лебедев сообщил также, что в рядах ВСУ количественно преобладают «свежемобилизованные мужики».

    Напомним, в конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

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    20 июля 2024, 16:26 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    Гладков: При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина в Белгородской области ранены семь человек, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что четверо пострадавших получили ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, женщину ранило при обстреле многоквартирного дома, еще двое – мужчина и женщина – получили различные ранения, в том числе баротравму.

    По данным губернатора, прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах, разрушены две квартиры, загорелся газопровод, который оперативно потушили. На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

    До этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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    20 июля 2024, 21:44 • Новости дня
    В Белгородской области после обстрела ВСУ нашли опасные суббоеприпасы

    Гладков: В Шебекино и Новой Таволжанке после обстрела ВСУ нашли более ста опасных суббоеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    После обстрелов ВСУ в Шебекино и в Новой Таволжанке обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков предупредил в своем Telegram-канале, что такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья, в случае обнаружения нужно обратиться по номеру экстренной службы, оградить территорию и не допускать к ней детей.

    Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек.

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    21 июля 2024, 07:13 • Новости дня
    Подполье: Потери ВСУ в Крынках превысили пять тысяч человек

    Tекст: Максим Попов

    Потери Вооруженных сил Украины в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    «Сначала мы их там били, как резиновых, а они сбрасывали трупы в подвалы частных домов. Но потом подвалов стало не хватать. Исходя из этого, можно предположить, что потери составили более пяти тысяч человек», – приводит ТАСС слова Лебедева.

    Напомним ранее, пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ.

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    20 июля 2024, 12:17 • Новости дня
    Расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расчет ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» сбил португальский БПЛА Tekever AR5 на купянском участке фронта и продемонстрировал его обломки.

    Как рассказал начальник расчета с позывным «Паук», беспилотник летел на расстоянии 12 км на высоте 1,6 тыс. метров. Его удалось поразить, а позже были найдены обломки, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что поставки беспилотников Tekever в Украину были анонсированы еще в 2023 году. Tekever AR5 представляет собой средневысотный многоцелевой БПЛА с неподвижным крылом, разработанный португальской компанией Tekever.

    По неофициальной информации, этот БПЛА используется с 2020 года и имеет дальность полета до 1000 км. Tekever AR5 может выполнять различные военные задачи, включая разведку местности, патрульные полеты, координацию действий воинских подразделений и поисковые операции.

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2» также сообщил, что около 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на купянском участке фронта были произведены США и Португалией.


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    21 июля 2024, 05:37 • Новости дня
    Спасенная из Красногоровки рассказала об атаках ВСУ по домам жителей города

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные целенаправленно обстреливали дома, в которых укрывались мирные жители Красногоровки, сообщила Любовь Подолянюк, которой удалось спастись из города.

    «Нас расстреливала украинская армия. Они били по нашим домам, а затем по подвалам, где мы прятались. Наши дома стали целью для обстрела», – приводит ТАСС слова Подолянюк.

    По словам женщины, мирные жители укрывались в подвалах, которые подвергались обстрелу из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, танков и минометов. Кроме того, ВСУ использовали FPV-дроны, и в день могло быть до 30 атак.

    Во время одного из обстрелов рухнул подъезд, в подвале которого укрывалась группа мирных жителей. Несколько семей оказались под завалами. Однако российские военные смогли их спасти. Они же потом помогали выжившим, приносили воду, рассказала она.

    Напомним, до этого командир 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай» сообщил о случаях расстрела ВСУ мирных жителей Красногоровки.


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