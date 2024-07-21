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При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА в ДНР погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на населенный пункт Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщили в СЦКК, в населенном пункте Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Октябрьской погибла женщина 1971 года рождения. передает РИА «Новости».
Там добавили, что в результате сброса на Верхнеторецкое был также ранен мужчина 1967 года рождения, а при обстреле автостанции «Трудовская» в Петровском районе Донецка ранения получил 1964 года рождения.
В СЦКК рассказали также, что в результате обстрела ВСУ в Никитском районе Горловки загорелся многоквартирный жилой дом по улице Шашурина.
Ранее спасатель пострадал из-за атаки коптера ВСУ в курском поселке Теткино.