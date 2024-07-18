Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.0 комментариев
В Киеве заявили, что не владеющие украинским не смогут чувствовать себя гражданами
Киевские власти намерены добиться того, чтобы не владеющие украинским языком жители страны не чувствовали себя полноправными гражданами и не могли реализовать себя в профессиональной сфере, заявил украинский уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.
По его словам, согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», каждый гражданин обязан свободно владеть государственным языком и без него нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины, передает ТАСС.
«Если хотите реализовать себя на образовательном, профессиональном треке, без украинского языка это совершенно невозможно», – сказал Кремень. Он добавил, что киевские власти продолжат продвигать украинский язык, особенно в прифронтовых районах, в том числе путем распространения специальной литературы.
Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка.