Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.1266 комментариев
Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.
Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.
Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.