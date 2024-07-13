Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами
В селе Буды Харьковской области в результате удара уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, детонация при ударе по Будам была слышна в Харькове, в результате уничтожен склад с боеприпасами, передает РИА «Новости».
«Первый удар был в 15.45, второй – в 16.10», – рассказал он.
В Будах находится крупный железнодорожный узел со складами, после удара были замечены кареты скорой помощи, направляющиеся в сторону села, добавил Лебедев.