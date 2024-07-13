Под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами

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По словам Лебедева, детонация при ударе по Будам была слышна в Харькове, в результате уничтожен склад с боеприпасами, передает РИА «Новости».

«Первый удар был в 15.45, второй – в 16.10», – рассказал он.

В Будах находится крупный железнодорожный узел со складами, после удара были замечены кареты скорой помощи, направляющиеся в сторону села, добавил Лебедев.