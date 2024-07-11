Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.2 комментария
Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка
БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Х Парламентском форуме БРИКС.
«БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и Глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире», – передает ТАСС слова главы государства.
«Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС, ведем активный диалог в формате «БРИКС плюс/аутрич», работаем над учреждением категории государств-партнеров», – добавил Путин.
Он также обратил внимание на то, что главная цель текущего председательства России в объединении – это создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. «Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», – подчеркнул президент.
Путин напомнил, что с 2024 года число участников объединения увеличилось до десяти. При этом каждое государство, которое входит в БРИКС, самобытно несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития, заметил Путин, заверив, что Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы.
Ранее в четверг Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.